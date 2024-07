Nach Bidens Verzicht: Wie es jetzt weiter geht

Unmittelbar nach seinem Rückzug schlug Biden seine Stellvertreterin Kamala Harris als Ersatzkandidatin für die Wahl am 5. November vor. Der 81-Jährige erklärte, es sei im Wahljahr 2020 seine beste Entscheidung gewesen, die Tochter eines eingewanderten Jamaikaners und einer Inderin als Vizekandidatin auszuwählen. Er spreche ihr daher seine volle Unterstützung aus, als Kandidatin der Demokratin bei der anstehenden Wahl anzutreten.

Die Delegierten sind jedenfalls frei in ihrer Entscheidung, und die Demokraten dürften so kurz vor der Wahl kein Interesse haben, einen offenen Konkurrenzkampf mehrerer Ersatzkandidaten zu starten und den Parteitag zum Austragungsort für ein Abstimmungsdrama zu machen. Wahrscheinlicher ist, dass sie versuchen, die Partei vorab hinter einer neuen Spitzenperson zu versammeln.

Doch nachdem seine Kandidatur auch und vor allem nach interner Kritik an seiner Firness nicht mehr zu halten war, trat der 81-Jährige am Sonntag Abend (MESZ) zurück.

Als die Welt der US-Demokraten noch in Ordnung zu sein schien: Joe Biden, 81, gewinnt im Frühjahr die internen Vorwahlen seiner Partei souverän, er sichert sich die nötigen Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag klar. Dieser geht zwischen dem 19. und 22. August in Chicago im Bundesstaat Illinois über die Bühne.

Harris ist die erste Frau und die erste Schwarze, die den Eid als US-Vizepräsidentin abgelegt hat. Die Demokraten bräuchten gute Gründe, Harris einfach zu übergehen. Außerdem hat sie bereits alle Checks für das Weiße Haus bereits durchlaufen, und sie könnte wohl auf den Wahlkampfapparat und vermutlich auch auf gesammelte Spenden von Biden zugreifen, weil sie als Vize schon Teil von dessen Wiederwahlkampagne ist. Sie müsste bloß einen Vizekandidaten oder eine Vizekandidatin an ihrer Seite holen.

Die 59-Jährige galt in ihrem Amt allerdings lange als blass und hatte mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Angesichts von Bidens Hängepartie gewann sie zuletzt an Zuspruch. Biden selbst lobte Harris in den vergangenen Tagen öffentlich auffällig offensiv. Das Trump-Lager hingegen schoss sich bereits auf sie ein.