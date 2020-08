USA: 250.000 Biker feiern – trotz Corona

Was aber keiner weiß: Wie viele Biker werden überhaupt kommen? Jerry Cole, der die Rallye organisiert, rechnet mit 250.000 Menschen verteilt über neun Tage. Damit wäre Sturgis die publikumsträchtigste Veranstaltung Amerikas in diesem Corona-Sommer. Und das genaue Gegenteil des von der Seuchenschutzbehörde CDC und Präsident Trumps Top-Virologen Anthony Fauci gebetsmühlenartig wiederholten Appells, Menschenansammlungen zu meiden. Weil es sich um unkontrollierbare Nährböden für „Superspreader“ handele, die das Virus an viele Mitmenschen weitergeben können.

South Dakotas Gouverneurin Kristi Noem hält die Risiken für vertretbar. Sie erinnerte an die millionenschwere Finanzspritze für die Wirtschaft der Region, die von dem Biker-Auflauf lebt. Mit 9.150 Infektionen und 135 Toten liege South Dakota weit hinter den US-Hotspots, sagte die Republikanerin.

Dass die Zahlen in Sturgis danach nach oben schnellen, erwartet sie nicht. Ihr Argument: Als Donald Trump am Vorabend des Unabhängigkeitstags (4. Juli) am nahe gelegenen „Mount Rushmore“ vor 7.500 Menschen eine Rede gehalten habe, sei auch kein signifikanter Anstieg registriert worden.