Kniende NBA-Profis: Trump will sein TV-Gerät abschalten

Trump hatte diese Aktion, bei der fast alle Profis auf Polizeigewalt und Rassenungerechtigkeit aufmerksam machen möchten, in der Talkshow "Fox and Friends“ als „erbärmlich“ bezeichnet und gesagt, er werde künftig den Fernseher abschalten.

Die Teambesitzer haben indessen am Mittwoch beschlossen, einer NBA-Stiftung in den nächsten zehn Jahren insgesamt 300 Millionen Dollar (253 Mio. Euro) zur Verfügung zu stellen, um das Wachstum der Wirtschaft in der Community der Schwarzen zu fördern. Dafür wird jedes der 30 NBA-Teams eine Million Dollar pro Jahr einzahlen.