US-Whistleblower Snowden darf unbefristet in Russland bleiben

Der US-Whistleblower Edward Snowden hat in Russland nach Angaben seines Moskauer Anwalts nun ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhalten. Der russische Migrationsdienst habe Snowden die entsprechenden Dokumente ausgehändigt, sagte der Anwalt Anatoli Kutscherena der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag.

Snowden hatte 2013 Dokumente zu Ausspäh-Aktivitäten des US-Abhördienstes NSA und seines britischen Gegenparts GCHQ an Journalisten gegeben. Auf der Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben nach Ecuador, strandete aber am Moskauer Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Snowden bekam Asyl in Russland.

Aufenthaltsort unbekannt

"Bei ihm ist alles in Ordnung. Er arbeitet. Seine Frau ist bei ihm", hatte Kutscherena zuletzt auf die Frage nach Snowdens Befinden gesagt. Die Frage einer russischen Staatsbürgerschaft stelle sich aber aktuell nicht. Wo genau sich Snowden aufhält, ist nicht bekannt.