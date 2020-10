Gericht: Snowden soll 5,2 Millionen Dollar an US-Staat abtreten

Der Whistleblowers Edward Snowden soll laut einer US-Gerichtsentscheidung rund 5,2 Millionen Dollar (4,44 Mio. Euro) an Honoraren an den amerikanischen Staat abtreten. Dabei geht es um 4,2 Millionen Dollar für seine Memoiren "Permanent Record" sowie um gut eine Million Dollar aus 56 Auftritten. Das US-Justizministerium betonte am Donnerstag, dass Snowden damit nicht von einem "Vertrauensbruch" profitieren solle.