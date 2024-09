US-Wahl: TV-Duell Vance vs. Walz soll hochdramatisch werden

Im US-Präsidentschaftswahlkampf treten am Dienstag die Vizekandidaten J.D. Vance und Tim Walz zu ihrem TV-Duell gegeneinander an - und die Charaktere der beiden lassen eine heftige Redeschlacht erwarten.

Vance, Spross einer armen Arbeiterfamilie aus Ohio, beschrieb die Folgen des industriellen Niedergangs in der "Rostgürtel"-Region in seinem autobiografischen Buch "Hillbilly-Elegie" , das ihn 2016 schlagartig berühmt machte. Er gilt als Wendehals: War er zunächst ein scharfer Kritiker Trumps, wandelte er sich in einen glühenden Verehrer des Republikaners, als es für ihn 2022 darum ging, die Senatswahl in Ohio zu gewinnen.

Walz, ein ehemaliger Lehrer und Footballtrainer, kommt aus Minnesota, dessen Bewohnern besondere Höflichkeit und Bescheidenheit zugeschrieben wird. Bis vor kurzem war er noch ein Nobody, prägte dann aber das Schlagwort "weird" (seltsam) für Trump und Vance, was ihm zu einem steilen Aufstieg im Harris-Team verhalf. Als Repräsentant des Mittleren Westens soll er dazu beitragen, für den Wahlausgang womöglich entscheidende Swing States in seiner Region zu gewinnen.

Hochdramatisches Duell

Millionen US-Bürger werden am Dienstag am Bildschirm (21.00 Uhr Ortszeit, 03.00 Uhr MESZ) das Kräftemessen verfolgen. Anders als bei der Debatte Trump-Harris am 10. September werden die Mikrofone bei dem vom Sender CBS ausgerichteten TV-Duell grundsätzlich angeschaltet bleiben - ins Wort fallen ist also erlaubt, was das Streitgespräch erheblich befeuern dürfte.

Den TV-Duellen der Vizekandidaten wird nicht die gleiche Bedeutung beigemessen wie jenen der Chefs. Aber voraussichtlich ist es die letzte TV-Debatte des Wahlkampfs, denn Trump lehnt ein zweites Aufeinandertreffen mit Harris im Fernsehen ab. Und einen Patzer darf sich niemand erlauben, dafür ist das Rennen um das Weiße Haus zu eng.

"Hochdramatisch - ich denke, das ist es, was die Amerikaner sehen wollen, und sie könnten es am Dienstag tatsächlich geboten bekommen", sagt Thomas Whalen von der Universität Boston im Gespräch mit AFP. "Die Amerikaner sind von der Konfrontation fasziniert, und J.D. Vance und Walz sind von ihrer Persönlichkeit und politischen Einstellung her so unterschiedlich, dass es sich lohnen könnte, sich die Zeit zu nehmen und sie zu beobachten."

(Von Oliver Junker/AFP)