Trump versucht es nicht nochmal

Eine erneute Kandidatur sei in diesem Fall für ihn nicht vorstellbar, sagte der 78-jährige in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Fernsehproduktion Full Measure.

Die Umfragen deuten derzeit auf ein äußerst knappes Rennen zwischen Trump und der Kandidatin der Demokraten, Vizepräsidentin Kamala Harris, hin. Die Entscheidung fällt am 5. November aller Voraussicht nach in den sogenannten Swing States - also US-Bundesstaaten, in denen das Rennen traditionell eng ist.