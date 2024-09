Harris an der US-Grenze: Versprechen einer effektiveren Migrationspolitik

Kamala Harris hat erstmals in ihrer Rolle als US-Präsidentschaftskandidatin die Grenze zu Mexiko besucht. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Grenzstadt Douglas im Bundesstaat Arizona versprach die Demokratin, sich als Präsidentin für den Schutz der Grenzen einzusetzen und das "kaputte Einwanderungssystem" wieder in Ordnung zu bringen. Ihre Reise fällt mitten in die heiße Phase des US-Wahlkampfes, in dem das Thema Migration eine zentrale Rolle spielt.