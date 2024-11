Endspurt in Wisconsin: Trump hetzt gegen Migranten, Harris warnt vor Trump

"Raketenschutzschild" für die USA

Trump sprach wie gewohnt deutlich länger. Als Harris nach etwa 30 Minuten die Bühne verließ, hatte er sich erst warm geredet. Der Republikaner versprach Steuersenkungen und ein "Raketenschutzschild" für die USA. Zudem wiederholte er unbelegte Behauptungen über angeblich manipulierte Arbeitsmarktberichte und wetterte gegen Migranten, Medien und politische Gegner. Zu den Folgen des Klimawadels sagte er: "Wen zur Hölle kümmert das?" Nach rund 90 Minuten beendete er seine Rede.

Auch abseits der Auftritte spitzte sich der Wahlkampf am Freitag zu. Harris reagierte bei ihrer Ankunft in Wisconsin scharf auf eine Aussage Trumps, in der er seine republikanische Parteikollegin Liz Cheney gewaltverherrlichend angegriffen und gesagt hatte, sie solle bei einem Feuergefecht in neun Gewehrläufe blicken – eine Rhetorik, die laut Harris jeden für das Präsidentenamt disqualifiziere. Auch das Weiße Haus warnte vor dem potenziellen Zündstoff solcher Kommentare.