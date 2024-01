US-Wahl: Mächtige Gewerkschaft stellt sich hinter Biden

US-Präsident Joe Biden wird im Wahlkampf von der mächtigen Autogewerkschaft UAW unterstützt. Der Chef der United Auto Workers, Shawn Fain, wies am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Washington darauf hin, dass sich Biden im Sommer als erster Präsident an die Seite streikender Arbeiter gestellt habe. "Anstatt über unsere Gewerkschaft zu lästern, stand Joe Biden auf unserer Seite."

Fain kritisierte zudem den voraussichtlichen Kandidaten der Republikaner: "Donald Trump steht gegen alles, wofür wir als Gesellschaft stehen." Biden seinerseits lobte Fains Führungsstärke. Der demokratische Amtsinhaber hatte sich hinter den Vorstoß der UAW gestellt, die Arbeiter etwa bei Autobauern wie Tesla in Gewerkschaften zu organisieren. Die Stellungnahme der UAW könnte ihm bei der Abstimmung Anfang November insbesondere im Bundesstaat Michigan helfen, wo die traditionellen US-Autohersteller ihren Sitz haben. Dort wird ein besonders knappes Ergebnis erwartet.

