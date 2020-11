US-Wahl: FBI ermittelt wegen Roboteranrufen am Wahltag

Nach Angaben der Firma RoboKiller, die gegen die sonst oft für Werbung eingesetzten Roboteranrufe vorgeht, ist dieser Anruf in den vergangenen elf Monaten bereits millionenfach getätigt worden. Am Dienstag schnellte er auf der Liste der häufigsten Spam-Anrufe bis auf Platz fünf nach oben.

„Tausende oder Zehntausende“ dürften ihn am Dienstag erhalten haben, sagte Giulia Porter von RoboKiller. Derartige Anrufe gingen in mehreren Bundesstaaten ein.

In Michigan beobachteten die Behörden zudem einen weiteren Roboteranruf, der den Angerufenen nahelegt, wegen angeblich langer Warteschlangen an den Wahlbüros erst am Mittwoch ihre Stimme abzugeben - was nicht möglich ist.

USTelecom erklärte, sie „könnten möglicherweise aus Europa“ kommen. Angaben zu möglichen Urhebern machte der Verband nicht.