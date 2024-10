Amerika ist nicht genug: Trump eröffnet nächsten Golfplatz in schottischen Highlands

Donald Trump , das konnte einem in den vergangenen Wochen nicht entgehen, liebt Golf. Er sei ein „ Golf-Künstler “, meinte er in der Vergangenheit wiederholt. Das Golfspielen biete ihm die beste Art, sich zu entspannen . „Man muss“, meinte der pensionierte Secret-Service-Agent Mike Olson unlängst zu Politico, „kein Neurochirurg sein, um herauszufinden, dass er, wenn er in Mar-a-Lago ist und das Wetter schön ist, wahrscheinlich auf einen Golfplatz geht.“

Nun wird Trump nach dem Mordversuch auf seinem Golfplatz in Florida zwar vorläufig etwas Abstand von dem Sport nehmen – „Es scheint im Nachhinein ein ziemlich gefährlicher Sport zu sein“, meinte der Präsidentschaftskandidat vergangene Woche in einem Interview.

Platz der Superlative

Doch zumindest seine Sammlung an Golfplätzen wird um einen weiteren reicher. Neben einem Dutzend Plätzen in Amerika, anderen in Dubai oder Irland, gab es neue Details zu seinem dritten Golfkurs in den schottischen Highlands. Der 18-Loch-Sanddünen-Platz, der MacLeod Course – benannt nach seiner Mutter Mary – wird im Sommer 2025 in Menie, Aberdeenshire, seine ersten Gäste empfangen.

Der Platz werde laut Betreiber die „größten Sanddünen Schottlands“ aufweisen und gemeinsam mit Trumps erstem Golfplatz in Aberdeenshire „die großartigsten 36 Löcher im Golfsport“ bilden.