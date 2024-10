Trump wirft Demokraten schon jetzt Wahlbetrug vor, sollte Harris gewinnen

Er behauptet wahrheitswidrig, dass der Personalwechsel bei der Spitzen-Kandidatur von Joe Biden zu Kamala Harris gegen die Verfassung verstoße. Er unterstellt der US-Post, eine „Katastrophe” zu sein. Dort würde man „möglicherweise mit Absicht hunderttausende Briefwahlunterlagen verlieren” oder zu spät ausliefern. Der Chef der Behörde, Louis DeJoy , dementiert das vehement. Sein Haus habe 2020 99 Prozent aller Briefwahlunterlangen binnen einer Woche zugestellt und man sei auch diesmal so vorbereitet, dass eine reibungslose Lieferung gewährleistet sei.

Trump hämmert den Wählern ein, dass ein Harris-Sieg allein auf Betrug zurückzuführen wäre. „Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir verlieren können, weil sie betrügen”, sagte er bei einer Kundgebung in Michigan. Präventiv droht er Wahlhelfern und Stimmenauszählern, die er unter Betrugsverdacht setzt, mit Gefängnisstrafen.

Stellvertretend beschuldigt Trump außerdem den bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien des Betruges bei der Stimmenauszählung. „Wenn ich mit einem ehrlichen Stimmenzähler in Kalifornien kandidieren würde, würde ich Kalifornien gewinnen, aber die Stimmen werden nicht ehrlich gezählt”, erklärte er im September. Auch das ist falsch: Es gibt keinen erwiesenen Wahlbetrug im Westküsten-Staat. Trump hat dort 2020 mit fünf Millionen Stimmen Abstand zu Joe Biden (gleich 29 Prozentpunkte) verloren. Weil es sich um einen überwiegend demokratischen Staat handelt, in dem seit über 30 Jahren kein republikanischer Präsidentschaftskandidat mehr gewonnen hat.

Der Republikaner erweckt auch den Eindruck, dass die Demokraten mit Hilfe von Stimmzetteln an Militär-Angehörige und Amerikaner in Übersee betrügen. Weil die Unterlagen ohne Kontrolle der Staatsbürgerschaft und der Wahlberechtigung verschickt würden. Nichts davon stimmt nach amtlichen Angaben.

Eine Strategie bei Trump überragt alle anderen: Begleitet von einflussreichen Stimmen wie der von Multi-Milliardär Elon Musk und dem früheren Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson behauptet Trump, dass Hunderttausende illegal in den Wähler-Registern stehende Personen abstimmen werden. Dazu würden die Demokraten gezielt weitere Einwanderer importieren, um einen Ein-Parteienstaat zu errichten. „Sie können nicht einmal Englisch sprechen. Sie wissen praktisch nicht einmal, in welchem Land sie sich befinden”, sagt Trump, „und diese Leute versuchen, sie zur Wahl zu bewegen, und deshalb lassen sie sie in unser Land.”

Fast 100 Klagen eingereicht

Schon seit dem Sommer reichten Vertreter der Republikaner und Trump-naher Vorfeld-Organisation fast 100 Klagen ein. Dort wird im Kern behauptet, dass massenhaft Nichtstaatsangehörige das Ergebnis zu Ungunsten Trumps verfälschen werden. Und dass man darum in dem jeweiligen Landesbezirk das Wahlergebnis vom 5. November nicht ordnungsgemäß bestätigen kann.