Versuchtes Trump-Attentat: Der Beinahe-Tod auf dem Golfplatz übernimmt die Regie

Auch wenn die Hintergründe, vor allem das Motiv, noch nicht geklärt ist, ist klar, dass der Mann, der am Sonntagnachmittag am Rande des Trumpschen Golf-Ressorts in West Palm Beach in den Büschen lag, böse Absichten verfolgte. Wer 300 bis 400 Meter entfernt vom Golf spielenden Ex-Präsidenten mit einem Schnellfeuergewehr samt Zielfernrohr hantiert, will Leben zerstören. Dass der potenzielle Täter eine GoPro-Kamera dabei hatte, könnte auf die perverse Absicht hindeuten, die geplante gewesene Tötung Trumps auf Video festzuhalten.

Die Leibgarde Trumps, die in Pennsylvania so eklatant versagte, als ein 20-Jähriger unbehelligt von einem Dach aus auf den Präsidentschaftskandidaten angelegt hatte, was immer noch der Aufklärung bedarf, war diesmal geringfügig wacher.

Wahl wäre vielleicht unmöglich gemacht worden

Die Gewehrmündung von Ryan Wesley Routh zeigte bereits in Richtung Trump. Nicht auszudenken, wenn er hätte schießen können. Ein tödlicher Treffer hätte Amerika an den Rand des Abgrunds geführt. Die Wahl im November wäre in einem nicht vorstellbaren Maße verschattet, vielleicht sogar unmöglich gemacht worden.

Das zweite Attentat kann die Dynamik des zuletzt klar in Richtung von Kamala Harris gelaufenen Wahlkampfs abrupt beenden und Trump neuen Auftrieb geben. Ab heute wird nicht mehr über die für Trump desaströs geendete TV-Debatte oder seine ebenso absurden wie gefährlichen Attacken gegen haitianische Einwanderer in Ohio geredet, die angeblich Haustiere verspeisen.