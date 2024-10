Millionen für Trump-Wähler: US-Justizministerium warnt Musk

Musk hatte am Wochenende angekündigt, bis zur Wahl täglich eine Million Dollar (knapp 929.000 Euro) an einen registrierten Wähler in besonders hart umkämpften US-Staaten zu vergeben.

Die ersten Millionenschecks übergab Musk in Pennsylvania

Laut US-Wahlrecht ist es verboten, Bürgern Geld dafür zu zahlen, dass sie abstimmen oder sich dafür registrieren. Nach Musks Worten soll das Millionengeschenk der Petition mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Kritiker der Aktion wie Rechtsprofessor Rick Hasen von der University of California in Los Angeles sehen allerdings ein Problem darin, dass nur registrierte Wähler teilnehmen können. Man könne dies so interpretieren, dass die Gabe des Gelds einen Anreiz zur Registrierung schaffe, argumentierte Hasen. Am Montag rief eine Gruppe ehemaliger Staatsanwälte und Regierungsbeamter das Justizministerium der Washington Post zufolge auf, die Aktion zu untersuchen.

Die ersten Millionenschecks übergab Musk am Wochenende im hart umkämpften Pennsylvania. Der US-Staat könnte besonders wichtig sein, weil er 19 Wahlleute stellt. Für den Sieg bei der Präsidentenwahl braucht man insgesamt 270 Stimmen von Wahlleuten.