US-Vize-Justizminister wollte angeblich Trump stürzen

Außerdem habe Rosenstein mit dem Gedanken gespielt, im Kabinett dafür zu werben, den Präsidenten wegen (mentaler) Amtsunfähigkeit nach Artikel 25 der Verfassung aus dem Verkehr ziehen zu lassen. Beide Vorstöße sollen sich unmittelbar nach der Entlassung von FBI-Chef Comey durch Trump zugetragen haben.

Die Rechercheure der New York Times berufen sich unter anderem auf interne Notizen des damaligen Interims-FBI-Chefs Andrew McCabe. Rosenstein dementiert („ungenau und fachlich inkorrekt“) und will allenfalls sarkastischen Smalltalk betrieben haben.

Anstatt die Vorwürfe gegen Rosenstein als Steilvorlage für neue Rauswurf-Forderungen zu nutzen, traten Hannity und Levin auf die Bremse.

Sie warnten den Präsidenten beinahe flehentlich davor, bloß nicht in eine Falle zu tappen. „Auf keinen Fall sollte der Präsident jemanden feuern“, sagte Hannity am Freitag in seiner Sendung.