Trump gegen Sessions: Neue Prügel des Chef-Mobbers

Für Trump ist der Justizminister so ziemlich an allem schuld, seit er sich in der Russland-Affäre vor 18 Monaten für befangen erklärt hat. Mit der Konsequenz, dass Sessions Stellvertreter Rod Rosenstein das Heft in die Hand bekam und Ex-FBI-Chef Robert Mueller mit einem unbegrenzten Untersuchungsauftrag ausstattete.

Fertig war das Szenario, das Trump seit 16 Monaten mit wachsendem Bauchgrimmen als ehrenrührige „Hexenjagd“ bezeichnet. Und das, obwohl Mueller schon Dutzende Anklagen und mehrere Geständnisse vorweisen kann, darunter die ehemaliger Trump-Spezis wie Paul Manafort (Ex-Wahlkampfmanager) oder Michael Cohen (Ex-Privatanwalt).