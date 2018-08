US-Sanktionen: NATO-Bündnispartner auf Entfremdungskurs

Die am Mittwochabend verhängten US-Sanktionen gegen die Türkei schweißen derzeit Regierung und Opposition in Ankara zusammen: Am Donnerstagmorgen veröffentlichten AKP, MHP, die Mitte-Links Partei CHP und die nationalkonservative Iyi-Partei gemeinsam im Parlament eine Stellungnahme, in der sie die Sanktionen scharf kritisierten. Sie erklärten sich solidarisch mit allen Schritten, die die Regierung ergreifen werde.

Die USA hatten Sanktionen gegen Innenminister Süleyman Soylu und Justizminister Abdülhamit Gül verhängt, weil sie „führende Rollen“ im Fall des US-Pastors Andrew Brunson gespielt hätten. Brunson war 2016 in der Türkei unter Terrorvorwürfen festgenommen worden und steht derzeit unter Hausarrest. Ihm droht Haft wegen Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und zur Gülen-Bewegung. Um ihn freizubekommen, froren die USA mögliche Vermögen der beiden Minister in den USA ein und verboten US-Bürgern Geschäfte mit ihnen.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte seinerseits die Freilassung Brunsons im Gegenzug für die Auslieferung Fethullah Gülens angeboten – der Islamprediger lebt im Exil in den USA und wird von der Türkei für den Putsch von 2016 hauptverantwortlich gemacht. Soylu schrieb am Donnerstagmorgen auf Twitter, dass man sich in den USA holen werde, was der Türkei gehöre. „Wir haben in Amerika einen Besitz: Fetö. Den werden wir nicht dort lassen. Wir werden ihn holen!“ Als Fetö bezeichnet die Türkei die Gülen-Bewegung.