Streit um Pastor: USA verhängen Sanktionen gegen Türkei

Die USA haben mit der Verhängung von Sanktionen auf das Vorgehen der türkischen Justiz gegen den US-Pastor Andrew Brunson reagiert. Die am Mittwoch vom Weißen Haus in Washington verkündeten Strafmaßnahmen betreffen die beiden türkischen Minister für Justiz und Inneres. Brunson steht in der Türkei unter Terror- und Spionageverdacht, ihm droht eine lange Haftstrafe.

Hausarrest

Vergangene Woche entließ ein Gericht Brunson überraschend in den Hausarrest, entschied aber gegen seine Freilassung. US-Präsident Donald Trump reagierte wütend auf die Entscheidung und drohte der Türkei mit Sanktionen, wenn sie den Geistlichen nicht freilasse.