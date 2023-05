US-Republikaner DeSantis hat Kandidatur für Präsidentenwahl eingereicht

Der US-Republikaner Ron DeSantis will Präsident der Vereinigten Staaten werden. Der Gouverneur des Bundesstaates Florida reichte am Mittwoch die erforderlichen Unterlagen bei der Bundeswahlkommission ein. Die Zeitung Washington Post bestätigte die Bewerbung unter Berufung auf eine Sprecherin des 44-Jährigen. Zuvor hatte es geheißen, DeSantis werde seine Pläne ab 18.00 Uhr Ortszeit (Mitternacht MESZ) in einer Unterhaltung mit Twitter-Chef Elon Musk präsentieren.

Der konservative Hardliner DeSantis gilt neben Donald Trump Umfragen zufolge derzeit als aussichtsreichster Anwärter der Republikaner. Trump hatte bereits im November angekündigt, ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2024 einzusteigen. DeSantis ist seit Anfang 2019 Gouverneur des südlichen US-Staates Florida. Im November 2022 war er mit einem starken Ergebnis im Amt bestätigt worden - was auch seine Position stärkte mit Blick auf sein Streben nach Höherem. Bevor der dreifache Vater als Politiker Karriere machte, besuchte er die Elite-Unis Yale und Harvard, war bei der Navy - und im Irak im Einsatz. Vor seiner Wahl zum Gouverneur saß DeSantis mehrere Jahre als Abgeordneter im Repräsentantenhaus.

