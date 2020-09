US-Präsidialamt: Trump wird Ergebnis einer fairen Wahl akzeptieren

"Der Präsident wird die Ergebnisse einer freien und fairen Wahl akzeptieren", erklärte Präsidialamtssprecherin Kayleigh McEnany am Donnerstag auf Nachfrage von Journalisten.

Trump hatte am Mittwoch ausweichend auf die Frage geantwortet, ob er bei einem Sieg seines demokratischen Rivalen Joe Biden für eine friedliche Amtsübergabe sorgen werde. "Wir werden sehen, was passiert", sagte er. Trump löste damit nicht nur heftige Kritik unter dem Demokraten aus. Widerspruch kam auch aus den eigenen Reihen ausgelöst. Mehrere Republikaner verwiesen am Donnerstag demonstrativ auf eine friedliche Amtsübergabe als Grundpfeiler der US-Verfassung.

Trump hatte zuvor seine Erwartung geäußert, dass die Wahl möglicherweise erst vom Obersten Gericht entschieden werden könnte. Der Präsident hatte zuvor wiederholt erklärt, bei der dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich stark genutzten Briefwahl nehme Wahlfälschung zu. Belege dafür lieferte er nicht.