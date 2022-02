US-Präsident Biden im situation room: Rede folgt am Abend

Die Welt werde „Russland zur Rechenschaft ziehen“, erklärte Biden, „Präsident Putin hat einen vorsätzlichen Krieg gewählt, der einen katastrophalen Verlust an Menschenleben und menschliches Leid mit sich bringen wird“, sagte Biden in einer Erklärung am Mittwochabend. „Russland allein ist verantwortlich für den Tod und die Zerstörung, die dieser Angriff mit sich bringen wird, und die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner werden geschlossen und entschlossen reagieren. ”

Für Donnerstagabend europäischer Zeit hat der US-Präsident eine Rede angekündigt. In dieser, so ließ das Weiße Haus vorab mitteilen, werde man weitere harte Sanktionen gegen Russland verhängen.

Reaktionen aus Europa

Die Spitzen der EU haben ein scharfes Sanktionspaket gegen Russland angekündigt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Donnerstag, dass man russisches Vermögen in der EU einfrieren und russischen Banken den Zugang zu Finanzmärkten abschneiden werde. „Die EU wird das härtestes Sanktionspaket beschließen, dass sie je beschlossen hat“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Beide betonten, dass die EU zudem die Ukraine weiter unterstützen werde. „Wir stehen an der Seite der Ukraine“, sagte Borrell. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs treffen noch am Abend zu einem Sondergipfel zusammen.