US-Politiker aus Texas: Großeltern wollen für ihre Enkel sterben

Patrick: "Lasst uns wieder zur Arbeit gehen"

Vize-Gouverneur Dan Patrick sieht das ganz anders: "Wir, die 70 Jahre oder älter sind, wir können schon auf uns selbst aufpassen", sagte er. "Meine Botschaft ist: Lasst uns wieder zur Arbeit gehen, lasst uns wieder leben."

In den sozialen Medien wird auf das problematische Moralverständnis Patricks hingewiesen. Zudem sei der Republikaner Anhänger der Pro-Life-Bewegung, die sich gegen Abtreibungen einsetzt. Ihr Motto: Jedes Leben ist schützenswert.

New York kämpft um Intensivbetten

In der Zwischenzeit verschärft sich die Situation in den USA rasant. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg am Montag auf rund 44.000 Fälle an. 540 Menschen sind bisher an Covid-19 gestorben. Der Bundesstaat New York ist bisher mit mehr als 15.000 Sars-CoV-2 Infektionen landesweit am schlimmsten betroffen. In der Metropole New York sind die meisten Geschäfte und viele Restaurants geschlossen, die Krankenhäuser sagen alle nicht-notwendigen Eingriffe ab. Die Stadt bemüht sich verzweifelt, mehr Intensivbetten zu schaffen.

Zudem soll das Militär unter anderem in einem Messezentrum in Manhattan ein Notlazarett mit nochmals bis zu 1.000 Betten einrichten, weitere sind für angrenzende Gebiete im Staat New York angefordert. Gouverneur Andrew Cuomo erklärte vor Journalisten: "Wenn wir diese Einrichtungen bilden, werden wir Leben retten. Wenn nicht, werden Menschen sterben."