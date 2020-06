Barack Obama wird "lahme Ente"

Die Republikaner jedenfalls wittern ihre Chance auf ein großes politisches Comeback. Nicht umsonst hat Karl Rove, einst strategischer Mastermind von George W. Bush und politisches Schwergewicht in der Partei, öffentlich Amerikas Millionäre aufgerufen, ihr Geld in den Wahlkampf zu pumpen – und die haben die Botschaft gehört. Allein 20 Millionen US-Dollar sind in den letzten zwei Wochen von US-Millionären in die Wahlkampf-Kasse der Republikaner geflossen. Der Wahlkampf um den Senatssitz des eigentlich mäßig bedeutenden Bundesstaates North Carolina ist mit Wahlkampfkosten von mehr als 100 Millionen Dollar der teuerste US-Senatswahlkampf aller Zeiten. Der dortige Hoffnungsträger der Republikaner, Thom Tillis, hat sich in seinen Wahlkampfspots voll und ganz auf Präsident Obama und auf die Machenschaften des Washingtoner Polit-Zirkus eingeschossen. Denn der wird inzwischen von einer klaren Mehrheit der Amerikaner nur noch negativ gesehen. Wieso ist das Image der US-Politik so ramponiert? Wieso ist der einstige Polit-Star Obama zur chronischen Erfolglosigkeit verdammt und werden die kommenden Kongresswahlen auch sein politisches Desaster? Darüber sprach der KURIER mit dem Washington-Chefreporter des New York Times Magazine, der in seinem aktuellen Buch "Politzirkus Washington" eine bösartige Innensicht der US-Politik und ihrer Machtspielchen liefert.

KURIER:Warum steht Obama vor dieser Wahl so schlecht da? Was war sein größter Fehler? Mark Leibovich: Obama erlebt eine wirklich schreckliche zweite Amtszeit. Er hat absolut null Beziehungen zur Opposition. Sein größter Fehler war es, die Macht eines Präsidenten zu überschätzen. Ich glaube, er war wirklich überzeugt davon, dass er, einfach indem er einen moderateren Ton anschlägt, Dinge durchsetzen kann, die sein Vorgänger Bush nicht geschafft hat.

Warum sieht die Mehrheit der Amerikaner die Politik in Washington inzwischen negativ?

Washington war immer irgendwie unbeliebt, aber wirklich zum Feindbild geworden ist es etwa vor 20 Jahren.

Es gibt drei Gründe dafür. Erstens: Die Verbreitung des Internets und der 24-Stunden-Nachrichtensender. Das bläst die ganzen politischen Kleinkriege und den Hass riesenhaft auf. Diese Dummheit sehen die Leute jetzt jeden Abend in ihrem Fernseher.

Der zweite Grund ist: Es gibt so unglaublich viel Geld im System Washingtons. Es gab noch nie so viel Geld im politischen System der USA wie jetzt. Jetzt gibt es also nicht nur unglaublich viele Leute in Washington, die politisch nicht viel weiterbringen. Sie werden auch noch wirklich reich dabei.

Der dritte Grund sind die ständigen Negativkampagnen in den Wahlkämpfen. Auf allen Kanälen laufen ununterbrochen diese untergriffigen Attacken. Das macht die Leute, die das konsumieren müssen, natürlich früher oder später zynisch.

Wie aber wurde aus Obamas anfänglichem Erfolg seine jetzige tiefe Krise?

Seine Wahlkampagne 2008 war total darauf zugeschnitten, sich von diesen politischen Spielchen in Washington abzuheben, die inzwischen das ganze Land abstoßen. Er produzierte Erwartungen, indem er sagte, er würde Washington ändern wollen, die Politik neu definieren. Das war überzeugend, aber heute ist nicht mehr klar, wie ehrlich er das wirklich meinte und wie hart er es wirklich versuchte, als er einmal im Amt war.

Es ist also populärer denn je, gegen Washington aufzutreten?

In Amerika ist das eine Standardpose, zu sagen, dass man besser als dieses Washington ist, dass man vom Land kommt, ein neuer Typ ist. Das mag ja ein wirkungsvolles Marketinginstrument sein, aber sicher kein wirkungsvolles Instrument, um zu regieren. Dieses Anti-Washington-Marketing funktioniert verlässlich, nicht nur bei Obama. Auch die Vertreter der rechtskonservativen Tea-Party sind natürlich nicht diese naiven Amateure, als die sie sich präsentieren.

Wir haben einen Zustand in der Politik erreicht, in der man umso erfolgreicher ist, je mehr man sich naiv, amateurhaft und unprofessionell präsentiert. All diese Menschen kündigen an, den Sumpf von Washington austrocknen zu wollen, und kaum sind sie gewählt, nehmen sie darin ein warmes Bad.

Was ist das Grundproblem der Washingtoner Politik?Das Problem ist, dass niemand mehr Washington verlässt. Es gab diese Tradition in den USA, dass Ärzte oder Bauern nach Washington kamen, ein bis zwei Regierungsperioden blieben und dann in ihre Heimat in ihre alte Welt zurückkehrten. Jetzt wird jeder Ex-Senator ein Lobbyist. Washington wird die reichste Stadt der USA. Es gibt also genügend Anreize, zu bleiben und mit seinen politischen Verbindungen Geld zu machen. Die Menschen in Washington kriegen ja gar nicht mehr mit, was draußen im Land vorgeht.

Ist das System korrupter als früher?Ich hätte mein Buch vor 20 Jahren nicht so schreiben können. Damals gab es viele US-Firmen, die mit der Washingtoner Politik gar nichts zu tun haben wollten. Die überzeugt waren, dort sicher kein Geld verschwenden zu wollen, um die Regierung oder die Gesetzgebung zu beeinflussen. Das hat sich gänzlich verändert. Jede große Firma muss in Washington massive Präsenz zeigen, und zusammen pumpen sie Hunderte Millionen Dollar in dieses System.

Ich glaube, die wenigsten Leute realisieren, wie viel Geld in Washington tatsächlich im Spiel ist. Geld treibt einfach die Politik heutzutage. Es ist die stärkste Kraft, die alles treibt: Wahlkämpfe, Gesetzgebung, Lobbying... das politische Spiel hat sich um 180 Grad gedreht.