US-Justiz interveniert für Trump in Prozess um Vergewaltigungsvorwurf

Carroll brachte daraufhin im November 2019 eine Verleumdungsklage gegen Trump ein. Sie forderte unter anderem eine DNA-Probe von Trump, um diese mit den Spuren von einem Kleid abzugleichen, das sie an jenem Tag getragen habe.

USA als beklagte Partei

Das US-Justizministerium argumentierte nun in einem am Dienstag (Ortszeit) eingereichten Antrag in einem Gericht in New York, Trump habe seine Äußerungen zu Carrolls Vorwürfen im Rahmen seiner Tätigkeit als US-Präsident gemacht. Deshalb seien laut Gesetz eigentlich die Vereinigten Staaten die beklagte Partei und müssten im Prozess für Trump als Privatperson einspringen.

Carrolls Anwältin kritisierte den Antrag als einen "beispiellosen Versuch, die Macht der US-Regierung einzusetzen, um sich der Verantwortung für privates Fehlverhalten zu entziehen".