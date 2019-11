"Sie ist nicht mein Typ": Verleumdungsklage gegen Trump

Die heute 75-Jährige wirft Trump vor, sie vor über zwei Jahrzehnten in der Umkleidekabine eines New Yorker Kaufhauses vergewaltigt zu haben. Der sexuelle Angriff habe sich 1995 oder 1996 ereignet, schreibt Carroll in ihrem im Juni erschienenen Buch.

Trump hatte in einem Interview mit der Politik-Website The Hill zu den Vorwürfen erklärt, er kenne Carroll nicht. "Ich werde es mit großem Respekt sagen: Erstens, sie ist nicht mein Typ", sagte Trump. "Zweitens, es ist nie passiert. Es ist nie passiert, okay?" Carroll würde "total lügen".