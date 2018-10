US-Höchstgericht: Republikaner wollen Kavanaugh durchsetzen

In der von Partei-Ideologie geprägten Debatte geht unter, dass sich Kavanaugh – unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Vorwürfe – aus Sicht vieler längst disqualifiziert hat.

Über 1000 Jura-Professoren stellten gestern in einem öffentlichen Brief in der New York Times fest, Kavanaugh habe durch sein „aufhetzerisches, aggressives“ Verhalten bei der Anhörung bewiesen, dass ihm „notwendige Überparteilichkeit“ und „Würde“ für das höchste Richteramt fehlten.