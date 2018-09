Angebliches Opfer drängt Trumps Richter-Kandidaten in Defensive

Fotografen, Fernsehteams, Demonstranten und Schaulustige: Sie alle hatten sich am Donnerstag vor dem Kapitol in Washington eingefunden, wo laut Donald Trump „ein sehr, sehr wichtiger Tag in der Geschichte unseres Landes“ geschrieben wurde.

Wichtig für das US-Justizsystem, wichtig für die Rechte von Frauen und Opfern sexueller Gewalt – vor allem aber wichtig für den Präsidenten.

Um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) begann im Justizausschuss des Senats die Anhörung von Trumps Wunschkandidaten für den Obersten Gerichtshof, Brett Kavanaugh, und der Universitätsprofessorin Christine Blasey Ford.