US-Gewerkschaftsführer: „Die Wahl entscheiden die Arbeiter“

Gast beim ÖGB

Appelbaum war zu Wochenbeginn Gast bei den Kollegen vom ÖGB in Wien, um die Lage in den USA ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen zu schildern. Die, betont er, sehe in Zahlen oft positiver aus als im Leben der Menschen: Die Löhne seien nicht gestiegen, von den Steuersenkungen hätten vor allem die Unternehmer profitiert, es gäbe immer mehr Teilzeitjobs, von denen man nicht mehr leben könne. Trump, so Appelbaum, „hat die Arbeiter einfach angelogen. Er hat ihnen Versprechen gemacht, die sich nicht erfüllt haben“.

Simpel und destruktiv

Die Strategie des US-Präsidenten im beginnenden Wahlkampf sei ebenso simpel wie destruktiv: „Er erzählt den Arbeitern, dass sie ihn wählen sollen, weil er gegen Einwanderer kämpft – und das seien die, die ihnen die Jobs wegnehmen.“ Die Antwort des Gewerkschafters ist ebenso simpel wie gewagt: „Wir müssen den Menschen klar machen, dass das nicht stimmt.“ Denn anderes als viele europäische Gewerkschafter engagiert sich die US-Gewerkschaft auch massiv für illegale Einwanderer auf dem US-Arbeitsmarkt. „Wir besuchen Sie in den Unternehmen, laden sie ein, in unsere Zentren zu kommen, sich beraten zu lassen.“