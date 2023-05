US-Finanzministerium: Mehr Zeit für Einigung in Schuldenstreit

Die Verhandlungsführer im US-Schuldenstreit haben einer neuen Schätzung des Finanzministeriums zufolge mehr Zeit für eine Einigung. Finanzministerin Janet Yellen erklärte am Freitag in einem Schreiben an den Kongress, der Bund könne ohne eine Einigung auf eine höhere Schuldenobergrenze ab dem 5. Juni zahlungsunfähig sein. Bisher hatte sie den 1. Juni als frühstes Datum dafür genannt.