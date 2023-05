Fortschritte bei US-Schuldenstreit, Ratingagentur droht mit Herabstufung

Was folgt bei der Zahlungsunfähigkeit der USA?

In den Vereinigten Staaten entscheidet das Parlament und nicht die Regierung darüber, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Seit Wochen streiten Republikaner und Demokraten in zähen Verhandlungsrunden über die Anhebung der Schuldengrenze. Käme es zu einem Zahlungsausfall der USA, könnte dies eine weltweite Finanzkrise zur Folge haben. Sollte der US-Regierung das Geld ausgehen, würde dies die US-Wirtschaft in Richtung Rezession treiben, wobei der Zahlungsausfall nach Ansicht von Wirtschaftsexperten auch die normalen Amerikaner treffen würde. Medizinische Dienstleister, die auf staatliche Zahlungen angewiesen sind, könnten als erste die Folgen zu spüren bekommen.

Das monatelange Patt hat die Wall Street in Angst und Schrecken versetzt, die US-Aktien belastet und die Kreditkosten des Landes in die Höhe getrieben. Die US-Aktienindizes fielen am Mittwoch wegen der Sorge um die Schuldenobergrenze.