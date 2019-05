US-Finanzminister will Trumps Steuererklärungen nicht herausgeben

US-Finanzminister Steven Mnuchin will die privaten und geschäftlichen Steuererklärungen von US-Präsident Donald Trump nicht herausgeben. Einer entsprechenden Forderung des zuständigen Ausschusses im Repräsentantenhaus erteilte er am Montagabend eine Absage.

Er sehe keine gesetzliche Grundlage dafür, heißt es in einem Brief Mnuchin an den Ausschussvorsitzenden Richard Neal von den oppositionellen Demokraten. Er sei daher nicht befugt, die angeforderten Unterlagen herauszugeben.