US-Demokraten fordern Mueller-Bericht binnen einer Woche

Trump nannte die Untersuchungen am Dienstag eine "Schande" und betonte, so etwas dürfe nie wieder passieren. Mit dem Ergebnis zeigte sich der Präsident dagegen zufrieden. "Der Mueller-Bericht war großartig, er hätte nicht besser sein können", sagte er.

Mueller hatte seine Untersuchung am Freitag mit der Übergabe des Berichts an Barr nach 22 Monaten beendet. Nach der Vorlage von Barrs Zusammenfassung am Sonntag hatte Trump von einer "vollständigen und totalen Entlastung" seiner Person gesprochen. Die Ermittlungen nannte er "illegal". Am Montag hatte Trump gesagt, es obliege Barr, ob er den Mueller-Bericht veröffentlichen werde. "Es würde mich überhaupt nicht stören." Trump hatte die von Mueller untersuchten Vorwürfe stets zurückgewiesen und von einer "Hexenjagd" gesprochen.