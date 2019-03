Mueller-Ermittlungen: Entlastung mit Einschränkungen

Geht Trump gestärkt aus der Sache hevor?

Seine Anhänger und viele Republikaner sagen: eindeutig ja. Sie werten den Befund von Justizminister Barr, der den Mueller-Bericht ausgewertet hat, als Freispruch erster Klasse für einen fälschlicherweise politisch Verfolgten. Trump könne daraus für die Wahl 2020 Honig saugen, indem er die Demokraten als Saboteure hinstellt, die ihn mit letztlich haltlosen Verdächtigungen aus dem Amt jagen wollten, heißt es. Der Präsident selbst regte bereits eine Untersuchung gegen Vertreter von Justiz und Polizei an, die 2017 den Verdacht der Kumpanei mit Russland als Anlass zu offiziellen Ermittlungen nahmen.

Was entgegnen die Demokraten?

Gegner und Kritiker des Präsidenten erinnern an die Ursprünge. Der Auftrag an Robert Mueller ging von Trumps eigenem Justizministerium aus. Mueller hatte nie die Weisung, etwas gegen Trump zu finden - sondern einen aus Sicht des Ministeriums und des FBI seinerzeit nachvollziehbaren Anfangsverdacht glaubhaft zu erhärten oder zu widerlegen. Ob er dies, wie Barr in seiner kurzen Zusammenfassung andeutet, nachhaltig positiv für Trump gemacht hat, könne aber erst die Lektüre des kompletten Berichts ergeben; samt aller Materialien und Zeugen-Aussagen. Für die Veröffentlichung hatten sich zuletzt 420 Abgeordnete im Kongress ausgesprochen. Zum anderen dürfe nicht in Vergessenheit geraten, dass Trump, sein Team, seine Familie und sein Unternehmen in über zehn weiteren Ermittlungsverfahren anderer Justiz-Ebenen steckten. Sie reichten von Schweigegeldzahlungen an einen Porno-Star bis hin zu Zahlungen aus dem Ausland an das Komitee zur Amtseinführung Trumps.

Welcher Gefahr sind die Demokraten ausgesetzt?

Muellers pauschales Nein zum Verdacht einer Verschwörung der Trumpianer mit Russland wird in Teilen der Öffentlichkeit noch anhängigen Verfahren und Verdachtsmomenten gegen den Präsidenten und seine Leute automatisch die Sprengkraft nehmen. Es sei denn Gerichte schaffen in der Zwischenzeit neue Fakten. Das im Kongress von den Demokraten gerade aufgesetzte parallele Untersuchungsverfahren, eine Art Mueller II, könnte in Legitimationsnöte kommen. Die Republikaner (und mit ihnen viele Amerikaner, die nach zwei Jahren Dauer-Russland-Affäre ausgelaugt sind) werden die Opposition als schlechte Verlierer abkanzeln, die Nachhutgefechte betreibt anstatt sich realer Probleme anzunehmen. Je länger die Demokraten versuchen, die besseren Mueller & Co. zu sein, desto mehr könnten sie Trump bei seinen Wiederwahl-Ambitionen in die Hände spielen.

Ist die Erzählung über die Einmischung Moskaus in die Wahl 2016 damit nur noch heiße Luft?

Im Gegenteil. Dass Russland eine Kampagne zur Wahlbeeinflussung betrieben hat, ist durch Robert Muellers Arbeit abermals beglaubigt worden. Moskau verübte einen aufwendigen Cyberangriff auf die US-Demokraten, brachte die dort gestohlenen Dokumente via Wikileaks an die Öffentlichkeit und orchestrierte in sozialen Netzwerken mithilfe von gefälschten Teilnehmer-Konten einen regional passgenauen Propagandakrieg gegen die Demokratin Hillary Clinton. Umso wichtiger ist die Antwort auf die Frage: Was unternimmt die Regierung Trump, um einen Wiederholungsfall 2020 zu verhindern, den die US-Geheimdienste bereits im Anmarsch sehen? Hier herrscht seit Monaten Sprachlosigkeit.

Ist das alles?

Dass Mueller Trump und dessen Leuten keine kriminelle Kollaboration mit Russland nachweisen konnte, schmälert nicht die Zwielichtigkeit vieler Personen, die nahe an Trump waren. Ex-Wahlkampf-Manager Paul Manafort, Ex-Anwalt Michael Cohen, Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn, die außenpolitischen Zuträger Carter Page und George Papadopoulos, der Wahlkampf-Manager Rick Gates, der Unterstützer Roger Stone - sie alle sind längst der Lüge überführt, verurteilt worden oder erwarten ihre zum Teil hohe Haftstrafe noch. Bis heute ist offen, warum sie unter Eid die Unwahrheit gesagt haben. Vor allem dann, wenn es um Russland ging.