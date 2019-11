US-Außenminister Pompeo: Trumps Erfüllungsgehilfe erwägt Absprung

Mit Mitte 20 war er Zugführer einer US-Panzerdivision an der deutsch-deutschen Grenze. Da macht es Sinn, dass Mike Pompeo bei den Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls Amerikas Gesicht in „Good old Germany“ ist. Allein, der US-Außenminister und wichtigste Gefolgsmann von Donald Trump kommt mit viel Ballast in die Mitte Europas.

So war es der 55-Jährige, dessen Vorfahren aus einem italienischen Abruzzendorf stammen, der gestern den endgültigen Ausstieg Amerikas aus dem Pariser Klimaschutzabkommen verkündete.