Allen Unkenrufen zum Trotz: Trumps Trumpf im Rennen um das Weiße Haus

Besonders bitter ist die Umfrage für Elizabeth Warren, die demokratische Konkurrentin von Joe Biden und Bernie Sanders. Sie kommt bei der eigenen Parteibasis und vor allem bei Studierenden gut an, doch in den Schlüsselstaaten hätte sie als Präsidentschaftskandidatin ein schweres Problem.

In Michigan läge sie sechs Prozentpunkte hinter Trump, in Florida vier Punkte im Minus und in North Carolina drei. In Pennsylvania und Wisconsin liegt sie mit Trump gleichauf, nur in Arizona schafft sie einen Vorsprung von zwei Prozentpunkten.