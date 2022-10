"Unter Gürtellinie": Internationale Medien über Russlands Raketenangriffe

Wie die Financial Times appelliert auch die Washington Post an den Westen:

"In praktischer militärischer Hinsicht zeigt der russische Angriff, dass die Ukraine weitere und bessere Luftverteidigungssysteme benötigt, zusätzlich zu denen, die sie bereits besitzt und die sie genutzt hat, um 43 der von Moskau abgefeuerten Raketen abzuschießen. (...) Versetzt man die Ukraine in die Lage, den Schaden von Putins Luftterrorismus zu begrenzen, wird dies dazu beitragen, dass sich dieser Feldzug - wie ähnliche in der Vergangenheit - als strategische Sinnlosigkeit erweist.“