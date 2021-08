Unter evakuierten Afghanen könnten auch Taliban sein

Die Franzosen haben bisher fast 2.000 Landsleute, afghanische Aktivisten sowie Ortskräfte aus Kabul ausgeflogen. Seit den Terroranschlägen von Paris und Nizza scannen sie die Einwanderer schärfer. Seit dem Anschlag auf das Bataclan am 13. November 2015 in Paris mit 89 Toten im Theater und 38 in den umliegenden Cafés und Restaurants, weiß man, dass sich eine Menge IS-Leute unter die Flüchtlinge, die über die Balkanroute kamen, gemischt hatten, in der Absicht, Terroranschläge zu verüben. Das kam bei den Ermittlungen über die Hintermänner der drei Terroristen heraus.

In Deutschland wurde am Sonntag bekannt, dass ein krimineller Afghane, der vor Kurzem abgeschoben worden war, mit einem Evakuierungsflieger aus Kabul zurück nach Deutschland gekommen ist. Womöglich kein Einzelfall. Das Innenministerium spricht von einer „niedrigen einstelligen Zahl“ von Personen, die zunächst wegen schwerer Straftaten abgeschoben wurden und wieder im Land seien. Das deutsche Verteidigungsministerium erklärte daraufhin, dass ein Datenabgleich durch Fingerabdruck-Scan vor dem Abflug nicht machbar gewesen sei. Die Einsatzkräfte kontrollieren aber Ausweise und untersuchen die Ausreisewilligen auf gefährliche Gegenstände, heißt es.

Susanne Bobek