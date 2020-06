Unsicherheit in Kairo und auf dem Sinai

Es fühlt sich an, als ob du im Meer stehst – du weißt, die Welle wird gleich kommen und sie könnte deine Knochen brechen.“ So erklärt der junge Muslimbruder Ahmed, wie es sich anfühlt, Tag für Tag im Protestcamp der Mursi-Anhänger in Kairo zu sein und auf die Räumung durch die Armee zu warten. Aber er geht nicht nach Hause. „Denn du weißt, du stehst hier für die Freiheit und für das, woran du glaubst.