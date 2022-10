"Unser Sohn": Auch in Indien feiert man neuen britischen Premier

Ein britischer Premier mit indischen Wurzeln, verheiratet mit der Tochter eines der prominentesten indischen Unternehmer - und einer, der sich ausgerechnet am Tag des hinduistischen Lichterfests Diwali durchsetzen konnte: Viele Menschen in Indien sind begeistert, dass in Großbritannien künftig Rishi Sunak die Regierung anführen wird.