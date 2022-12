"Unpatriotische Blamage": Trump wettert gegen Gefangenenaustausch

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat den aufsehenerregenden Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA als "unpatriotische Blamage" bezeichnet. "Warum wurde der ehemalige Marinesoldat Paul Whelan nicht in diese völlig einseitige Transaktion einbezogen?", fragte Trump in einem Post auf dem von ihm mitgegründeten Netzwerk "Truth Social" am Donnerstag. Whelan wurde 2018 in Russland verhaftet und wegen angeblicher Spionage verurteilt.

Die US-Regierung versicherte, weiter über Whelans Freilassung zu verhandeln. Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner und der in den USA inhaftierte russische Waffenhändler Viktor Bout wurden im Zuge der Vermittlung freigelassen. Die Wahl sei gewesen, Griner oder niemanden frei zu bekommen, sagte die Sprecherin des Weißen Haus, Karine Jean-Pierre. "Es gab im Moment keine Möglichkeit, Paul nach Hause zu bringen."