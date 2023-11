UNO: Zivilbevölkerung im Gazastreifen von Hunger bedroht

Hilfslieferungen der Vereinten Nationen in den Gazastreifen sind am Freitag erneut ausgesetzt worden. Als Grund wurden Treibstoffknappheit und der Zusammenbruch der Kommunikation genannt. Die Direktorin der UNO-Welternährungsprogramm (WFP), Cindy McCain, erklärte, eine Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser gebe es in Gaza praktisch nicht. Die Bevölkerung sei von Hunger bedroht. Die WHO zeigte sich unterdessen wegen der Ausbreitung von Krankheiten alarmiert.

Nur ein Bruchteil dessen, was benötigt werde, gelange über die Grenzen in das Gebiet, so die WFP-Direktorin. Da der Winter schnell näher rücke, die Notunterkünfte unsicher und überfüllt seien und es an sauberem Wasser mangele, sei die Zivilbevölkerung unmittelbar von Hunger bedroht.