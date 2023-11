Arzt in Gaza berichtet von OPs mit Handylicht und ohne Betäubung

"Ich kann mir kaum vorstellen, welche Angst diese Frauen um sich selbst und ihre Babys haben, während sie gleichzeitig unter unerträglichen Schmerzen leiden. Wir hören, dass in einigen Krankenhäusern die Babynahrung ausgegangen ist. Das ist äußerst beunruhigend, da Trauma die Muttermilchproduktion von Frauen beeinflussen kann“, sagt Tibi.

➤ Mehr lesen: Alle aktuelle Nachrichten zum Krieg in Israel im Live-Ticker

Aufgrund des Stromausfalls sind Krankenhäuser auf Treibstoff für ihre Generatoren angewiesen, der ebenfalls knapp wird. Rund 130 Neugeborene liegen derzeit in Brutkästen, die nicht ohne Strom auskommen. Darüber hinaus besteht ein lebensbedrohlicher Mangel an sauberem Wasser, Medikamenten, Blutkonserven und anderen Hilfsgütern. Über ein Drittel der Krankenhäuser in Gaza und fast zwei Drittel der Kliniken der primären Gesundheitsversorgung wurden aufgrund von Schäden oder Treibstoffmangel bereits geschlossen.

Angriff nahe UNO-Schule

Bei einem mutmaßlichen Angriff der israelischen Armee nahe einer UNO-Schule in der Flüchtlingslager Jabalia sind nach Angaben der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas mindestens 27 Menschen getötet worden. Zudem gebe es nach dem Beschuss am Donnerstag eine "große Anzahl" an Verletzten, erklärte der Sprecher des von der Hamas geleiteten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, Ashraf al-Kudra. Die Zahlenangaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.