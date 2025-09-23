Die UNO in der Krise – und jetzt teilt Trump auch noch aus

80 Jahres ist sie alt. Doch in der UNO kommt diese Woche bei der jährlichen Generaldebatte keine Geburtstagsstimmung auf. Kriege toben in der Ukraine, im Gazastreifen, im Sudan – und die UNO, die für Frieden in der Welt sorgen sollte, kann sie nicht beenden. Dazu kommen massive Finanzprobleme und die Gewissheit, dass die UNO schrumpfen müssen wird.

Und da ist da noch Donald Trump. Bei seiner am Dienstag mit Spannung erwarteten Rede vor der Vollversammlung in New York wird erwartet, dass der US-Präsident gleich ordentlich gegen die UNO austeilen wird. 2019, bei der Rede des damaligen 45. Präsidenten der USA vor der UNO, hatte er noch Gelächter geerntet, als Trump seine "hervorragenden Erfolge" lobgepriesen hatte. Dieses Mal wird mit keinen Lachern gerechnet – zu ernst ist die Lage der UNO. Zu groß die Sorge, dass die USA den Vereinten Nationen endgültig den Geldhahn zudrehen. Blockade, Ohnmacht, Vetos im Sicherheitsrat – ohnehin gehe die UNO durch eine schwierige Phase, konstatiert Richard Gowan, Experte für die UNO beim renommierten Think Tank International Crisis Group, "aber die Trump-Administration hat den Schaden noch erhöht." Seit Jänner haben die USA, die sonst 22 Prozent des UNO-Budgets erstellen, "keinen einzigen Dollar gezahlt".

Auf die freiwilligen Beträge für die humanitären Organisatioen der UNO hat Washington völlig verzichtet. Fazit. massive Krise, massive Geldprobleme – und "die UNO wird heuer weniger Menschen retten, ernähren und impfen können", sagt Gowan. Woher rührt die tiefe Skepsis der Trump-Regierung gegenüber den Vereinten Nationen? "Die UNO treibt ihn eigentlich weniger um als etwa die NATO", meint Gowan, "aber in der Gemengelage von verachteten Bürokratiemonstern, dem Deep State und den NGOs kommt die UNO als eine Art Kollateralschaden daher." Das jährliche Treffen bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen ist die weltgrößte große diplomatisch-politische Bühne. Neben Präsident Trump kommen diese Woche mehr als 150 Staats- und Regierungschefs sowie hohe Vertreter aus Russland, China, der Ukraine dem Iran und Israel in New York zusammen, um das zu erleben, was Diplomaten als "Weltmeisterschaft der Diplomatie" bezeichnen. Erstmals hat sich auch der neue Präsident Syriens angesagt, der ehemalige islamistische Terrorführer Ahmed al-Sharaa. "Für weltweite Zusammenarbeit und eine starke UNO" Ein wahrer Marathon der Reden vollzieht sich im großen Sitzungssaal des berühmten UNO-Gebäudes am East River, aber einen Sieger wird es nicht geben: An der unübersehbaren Krise der UNO kommt auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger nicht vorbei. Umso mehr, beharrt sie, setze sich Österreich für "eine starke UNO und weltweite Zusammenarbeit ein". Die internationale Weltordnung steht "auf dem Scheideweg", warnt sie.

"Regeln, auf die sich die Länder geeinigt haben, werden gebrochen. Aber für Kleine Länder wie Österreich ist es eine Lebensversicherung, dass diese Regeln eingehalten werden." Andernfalls blieben diese kleinen Länder auf der Strecke. Eine starke UNO aber, gibt Richard Gowan zu bedenken, werde künftig eine kleinere sein. Mit weniger Budget – denn China wird die durch die USA gerissene Lücke nicht füllen – könne die UNO künftig nur weniger Mandate ausführen.