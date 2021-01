UNO rechnet mit zwei Millionen weniger Migranten wegen Corona

Weniger Geld überwiesen

Nach Schätzungen der Weltbank könnte die Corona-Pandemie auch das Volumen der weltweiten Geldüberweisungen von Migranten in ihre Heimatländer deutlich reduzieren, von 548 Milliarden US-Dollar (450,44 Mrd. Euro) im Jahr 2019 auf geschätzte 470 Milliarden US-Dollar 2021.

Zwölf Prozent aller Migranten waren 2020 laut dem UNO-Bericht Flüchtlinge, gegenüber 9,5 Prozent im Jahr 2000. In den vergangenen 20 Jahren habe sich die Zahl der Schutzsuchenden und Vertriebenen von 17 Millionen auf 34 Millionen erhöht. Die meisten Flüchtlinge - rund 80 Prozent - finden in Ländern des unteren und mittleren Einkommensniveaus Aufnahme. Rund zwei Drittel aller internationalen Migranten leben hingegen in Ländern mit hohem Einkommensniveau.