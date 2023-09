UNO-Menschenrechtler äußern Sorge über uigurische Kinder in China

Kinder der uigurischen Minderheit werden in der nordwestchinesischen Region Xinjiang laut UNO-Menschenrechtlern zunehmend in staatlichen Internaten erzogen. Die Fachleute berichteten am Dienstag über ihnen vorliegende Informationen, wonach hauptsächlich uigurische Kinder betroffen seien, deren Eltern sich im Exil oder in Internierungslagern befänden.

➤ Uigurischer US-Regierungsberater Nury Turkel im Interview: "Europa nimmt diesen Genozid nicht ernst"

Das Internat-System in Xinjiang sei stark ausgebaut worden, teilten der UNO-Berichterstatter für Minderheiten, Fernand de Varennes, sowie die Berichterstatterinnen für kulturelle Rechte und Bildung, Alexandra Xanthaki und Farida Shaheed, mit. Die Behörden behandelten Kinder von Exilanten oder Internierten wie Waisen und brächten sie nicht nur in Internaten, sondern auch in Vorschulen und Waisenhäusern unter.