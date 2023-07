UNO-Komitee: Frankreich muss gegen Rassismus bei Polizei vorgehen

Nach dem Tod des 17-jährigen Nahel bei einer Polizeikontrolle in Nanterre hat ein UNO-Ausschuss Frankreich aufgefordert, gegen Rassismus bei den Sicherheitskräften vorzugehen. Das aus 18 Experten bestehende UNO-Komitee zur Beseitigung von Rassismus (Cerd) beklagte am Freitag "exzessive Gewaltanwendung durch die Polizei" und forderte eine "gründliche und unparteiische" Untersuchung des Falls Nahel, dessen Tod zu tagelangen Ausschreitungen in Frankreich geführt hatte.

➤ Mehr lesen: Unruhen in Frankreich

Der Ausschuss, der die Umsetzung des UN-Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassismus überwacht, zeigte sich zutiefst besorgt über "die anhaltende Praxis des racial profiling in Verbindung mit exzessiver Gewaltanwendung bei der Strafverfolgung, insbesondere durch die Polizei, gegen Angehörige von Minderheitengruppen, insbesondere Menschen afrikanischer und arabischer Herkunft".