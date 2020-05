UNO: EU-Staaten verletzen mit Flüchtlings-Rückweisung Völkerrecht

Die italienischen Behörden hatten diese Woche das deutsche Rettungsschiff Alan Kurdi festgesetzt, weil es "mehrere Unregelmäßigkeiten" an Bord gebe, die nicht nur die Besatzung, sondern auch andere Menschen an Bord gefährden könnten. Details wurden nicht genannt.

Die Zahl der Migranten, die sich aus Libyen Richtung Europa absetzten, ist in den ersten drei Monaten des Jahres verglichen mit dem Vorjahr gestiegen. Die UNO-Organisation für Migration registrierte von Jänner bis März dieses Jahres knapp 4.000 Ankömmlinge, verglichen mit weniger als 800 ein Jahr zuvor. Das liege zum Teil an der Wetterbesserung, aber auch an der immer chaotischer werdenden Lage in dem Bürgerkriegsland, sagte der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks ( UNHCR), Charlie Yaxley: „Kein Flüchtling sollte nach Libyen zurückgebracht werden, das Land ist kein sicherer Hafen.“ Seit Ausbruch der Corona-Krise in Europa sind die Zahlen aber wieder zurück gegangen.