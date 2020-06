Syrien: C-Waffen in "begrenztem Ausmaß"

Es ist ein Bericht basierend auf sehr vagen Quellen. Entsprechend vorsichtig sind die Formulierungen, die gewählt wurden. Aber es ist das erste konkrete Ergebnis einer Untersuchung der UNO zu den Vorwürfen, im syrischen Bürgerkrieg seien chemische Waffen eingesetzt worden. Das Resultat fällt doch recht klar aus: „Es liegen vernünftige Gründe für die Annahme vor, dass giftige Chemikalien in begrenztem Ausmaß verwendet wurden“, heißt es in dem 29-Seiten-Bericht. Also: Ja, im syrischen Bürgerkrieg wurden C-Waffen verwendet. Unklar ist aber, wer dafür die Verantwortung trägt.

Von zahlreichen Vorwürfen habe man die Erkenntnis erlangt, dass sowohl Rebellen als auch Regierungstruppen international verbotene Chemiewaffen eingesetzt hätten, so Paulo Pinheiro, Leiter der UN-Untersuchungskommission zu Syrien. Die meisten Hinweise beträfen jedoch das Vorgehen der Regierungstruppen. Beide Parteien beschuldigen einander, chemische Kampfstoffe verwendet zu haben.

Die Kommission machte vier Vorfälle aus: In den Provinzen Aleppo, Idlib und Damaskus am 19. März sowie am 13. und 19. April dieses Jahres. Allerdings sei es auf Basis des vorliegenden Beweismaterials nicht möglich, die konkrete chemische Substanz, die Abschusssysteme oder die Täter auszumachen.