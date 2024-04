Koalitionsclinch verhindert Botschafter-Besetzungen

Die Presse zitierte am Donnerstag einen ÖVP -Insider, wonach die Billigung blockiert sei, weil die Grünen sie an eine Entscheidung im Justizbereich knüpften. An den Neubesetzungen an sich hätten die Grünen nichts auszusetzen.

Koalitionäre Zwistigkeiten wirkten sich schon früher auf Postenbesetzungen aus

Das Revirement beinhaltet wichtige Stellen: So soll der Politische Direktor des Außenministeriums, Gregor Kössler, an die österreichische Vertretung am UNO-Hauptquartier in New York wechseln. Alexander Marschik geht von New York an die Botschaft in Berlin. Österreichs bisheriger Botschafter in Deutschland, Michael Linhart, tritt in den Ruhestand. Martin Eichtinger, derzeit noch Koordinator für Nachbarschaftspolitik und Sonderbeauftragter für den Donauraum, soll Botschafter in Italien werden. Rom-Botschafter Jan Kickert soll von dort zurückkehren und wieder Aufgaben in Wien nachgehen.

Schon früher wirkten sich koalitionäre Zwistigkeiten auf Postenbesetzungen aus. So gab es jeweils ein monatelanges Tauziehen zwischen ÖVP und Grünen bei den neuen Chefs der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und des Bundesverwaltungsgerichts (BvWG). Dabei ging es allerdings um die Kür der Führungspersonen an sich. Auch bei dem Vorsitz der Alterssicherungskommission musste mangels Einigung mehr als zwei Jahre eine Interimslösung herhalten.